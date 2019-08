Sigilli a due fontane pubbliche "per morosità"

La Spezia - Da alcuni giorni la fontana di Piazza Faggioni, cuore pulsante del borgo di Marola, e quella del Montale sono senza acqua. Un guasto, verrebbe da pensare. E invece no: le fontane sono state sigillate. I rubinetti sono stati chiusi e piombati "per morosità", questo è quello che è scritto sul cartello affisso dai tecnici di Iren Mercato.

Appresa la notizia abbiamo contattato il Comune, titolare delle utenze pubbliche collegate alle due fontane, per capire meglio quale sia il problema, ma a Palazzo Civico nessuno sembra sapere niente al riguardo. Venerdì, addirittura, non era nemmeno noto che le fontane fossero state chiuse.



Stando a quanto appreso da CDS la normativa prevede che ad ogni fontana sia collegato un contatore oppure che il Comune stipuli un accordo forfettario con il gestore del servizio idrico per utilizzare un punto presa fontana pubblica. Evidentemente le due fontane in questione non sono dotate di contatore, né sono state mai censite e inserite tra quelle per cui il Comune paga una quota forfettaria. Con l'arrivo di Iren in Via Picco la questione è venuta a galla ed è iniziata una fase di verifica della situazione che ha portato a mettere i sigilli a queste fontane. Tutto corretto, anzi, doveroso: avrebbe dovuto essere fatto prima. Il punto è che non sembra esserci stata una corretta comunicazione tra il gestore e l'amministrazione comunale, né nei confronti della cittadinanza, che da un momento all'altro si è trovata senza fontane. Oggi l'acqua corrente è in tutte le case, il dopoguerra è fortunatamente lontano, però è altrettanto vero che le fontane pubbliche sono considerate una sorta di "diritto", un'oasi di salvezza in emergenze di diverso tipo e gravità. E poi ci sono i passanti, i turisti, soprattutto ad agosto, quando fa molto caldo. Forse si poteva scegliere un momento migliore per mettere questi sigilli.