Sicurezza sul lavoro, nasce il comitato di coordinamento Uiltec

Il responsabile è Simone Palmieri.

La Spezia - Questa mattina si è svolto alla Spezia, presso la fondazione Carispezia, il seminario Uiltec Liguria: "Rls e lavoratori al centro della sicurezza". Il corso è propedeutico ad iniziative locali e nazionali per la promozione del ruolo del Rls (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e degli strumenti operativi con i quali queste figure dovranno gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Salvatore Balestrino segretario generale Uiltec Liguria, alla presenza di Marco Lupi, responsabile salute e sicurezza Uiltec e di Papik Dal Degan, responsabile regionale sicurezza Uiltec, ha presentato il coordinamento territoriale dell'area di La Spezia. “L’obiettivo è sviluppare l’informazione e lo scambio delle migliori pratiche a livello locale a supporto del coordinamento nazionale”, ha dichiarato Balestrino. Responsabile del nuovo coordinamento territoriale è stano nominato Simone Palmieri, già Rls della San Lorenzo Spa.

“Il coordinamento Rls dovrà essere uno strumento agile e funzionale per affrontare le problematiche della salute e sicurezza sul lavoro e per raccogliere le esigenze e i fabbisogni degli Rls territoriali – ha spiegato Balestrino - Tra le problematiche emerse dal dibattito, anche l'annoso problema del personale degli organi di vigilanza funzionali a garantire un controllo capillare delle realtà aziendali del territorio”.



Nel corso del seminario, da parte della Uiltec è emersa la proposta di chiedere un incontro con gli organi di vigilanza al fine di realizzare un protocollo d'intesa su come effettuare nelle ispezioni sui luoghi di lavoro per il coinvolgimento dei Rls e Rlst. Presenti al seminario Ilaria Del Caldo, segretaria territoriale Femca Cisl e Claudio Ricci, segretario territoriale Filctem Cgil ai quali è stata proposto una serie di iniziative congiunte, finalizzate al miglioramento della prevenzione e della sicurezza sul lavoro delle aziende rappresentate