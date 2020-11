Sicurezza sul lavoro: al via il corso per carrellisti

La Spezia - Prosegue la stagione formativa dedicata alla sicurezza sul lavoro firmata Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Sono aperte le iscrizioni anche per il corso per carrellisti, indirizzato ai tecnici le cui mansioni riguardano anche la movimentazione di merci. Il corso si svolgerà presso la sede di Seprin, a Ceparana e si svilupperà su due giornate: giovedì 10 dicembre dalle 13 alle 19 e venerdì 11 dicembre dalle 13 alle 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Laura Ghini (Tel. 0187 5985133 Mail: ghini@confcommerciolaspezia.it).