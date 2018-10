Sicurezza, prevenzione e lotta all'abusivismo: incontro tra Confartigianato e il nuovo comandante dei Carabinieri

La Spezia - Sicurezza cittadina, prevenzione, lotta all'abusivismo, sorveglianza economica per evitare infiltrazioni criminali, collaborazione con l'Associazione per favorire lo sviluppo delle imprese e del territorio: questi i temi trattati durante l'incontro interlocutorio tenutosi tra Confartigianato La Spezia e il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Col. Antonio Bruno. La delegazione in rappresentanza della piccola e media impresa era formata dal Presidente della Confartigianato, Paolo Figoli, dal direttore provinciale Giuseppe Menchelli e dal responsabile categorie Nicola Carozza. Il Col. Bruno proviene da Livorno, dove ha comandato il Battaglione del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, ultimo di una lunga serie di incarichi, dai Balcani al Medio Oriente, alla Calabria coronando numerosi successi.



Il presidente Paolo Figoli e il direttore Giuseppe Menchelli hanno augurato buon lavoro al nuovo comandante e sono poi passati in rassegna dei problemi e delle potenzialità che contraddistinguono l'economia spezzina: la crescita del turismo e della nautica, il successo delle Cinque Terre, lo sviluppo del centro storico e la nascita di tanti locali che hanno trasformato positivamente la città, la crisi negli ordinativi nella meccanica e nell'edilizia. Grande attenzione al tema dell'abusivismo che penalizza l'attività di estetica, l'acconciatura, i fotografi, taxi e noleggi. Il colonnello Antonio Bruno ha ascoltato attivamente gli interlocutori dimostrando già una precisa conoscenza del territorio e delle maggiori criticità. Il Comandante ha dimostrato grande attenzione per il mondo della piccola e media impresa e sottolineato la necessità di collaborare con Confartigianato per tutelare la sicurezza, lo sviluppo del turismo e valorizzare le imprese contro l'abusivismo e la concorrenza sleale.