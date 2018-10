Sicurezza online: soluzioni per tutelarsi giocando sul web

La Spezia - Da un punto di vista tecnologico, internet è stata sicuramente l’invenzione più importante della storia. Internet garantisce a chiunque l’accesso ad un numero pressoché infinito di informazioni; per questo, il suo utilizzo richiede un’attenzione particolare sul fronte sicurezza: nello specifico, ognuno di noi deve fare molta attenzione a come vengono gestiti in rete i propri dati personali/sensibili.



Può sembrare banale, ma la gestione dei dati personali sul web è una questione critica, poiché si tende a riversare nell’etere qualsivoglia tipo di informazione, dai propri dati identificativi a quelli relativi alla propria carta di credito, senza sapere dove andranno realmente a finire.



A tale riguardo, vogliamo fornire dei pratici accorgimenti volti a salvaguardare la propria privacy quando si naviga in rete, indipendentemente dall’essere avvezzi o meno all’utilizzo di internet e dei moderni strumenti digitali.



Scelta e protezione delle password

Cos’è una password? Si tratta di uno strumento pensato per permette l’accesso ad una serie di informazioni a determinati individui.



Oggi, le password vengono impiegate in qualsiasi aspetto della vita di un individuo, dalla protezione dei propri account privati al login sulle piattaforme di gioco. Pertanto, proteggere le proprie password è importante almeno quanto avere una password.



Una password sicura è una password non intuibile. Esiste ancora una percentuale elevata di persone che tende ad usare password basate sul proprio nome, o quello del proprio animale domestico o sulla propria data di nascita. Se qualcuno tenta di accedere clandestinamente al vostro account, è possibile che in qualche modo vi conosca, seppur marginalmente; questo significa che, se avete adottato una password appartenente alle categorie sopracitate, potreste favorire l’intuizione della password da parte del malfattore. Al contrario, mediante la scelta di una password di difficile intuizione, un eventuale malintenzionato avrà meno probabilità di accedere all’account.



Come creare una password efficace

Idealmente, una password dovrebbe contenere lettere, simboli e numeri messi a caso, privi cioè di un reale significato. Inoltre, è bene utilizzare password diverse per applicazioni/account differenti.



Perché? Se qualcuno indovinasse la password di un vostro account poco importante, ad esempio quello con cui giocate carte online, per poi scoprire che con quelle credenziali può accedere anche alla vostra banca online, non odiereste voi stessi per non aver differenziato le password? Ricordate perciò di differenziare sia la password sia il nome utente.



In rete esistono degli strumenti digitali che aiutano l’utente nella pianificazione e nella gestione delle varie password ad esempio Dashlane o RoboForm.



La protezione del computer dai malware

Uno dei metodi più diffusi per appropriarsi delle password altrui è mediante l’hackeraggio e il furto di informazioni da un computer.



Come? Attraverso l’impiego di virus che vengono erroneamente installati sul computer dall’utente ignaro.



Una volta installati, questi malware permettono al malvivente di accedere non solo alle informazioni private, ma anche alle varie attività che l’utente svolge senza sapere di essere “osservato”. Per prevenire questo tipo di attacchi, bisogna ricorrere all’utilizzo di programmi di protezione come semplici software antivirus, ad esempio Ccleaner o Malwarebytes. Questi programmi garantiscono un buon livello di protezione contro eventuali attacchi esterni.



La protezione dei dati nell’online gaming

Nell’era dei giochi a distanza, sono sempre più numerose le persone che scelgono di giocare e scommettere online. Poker room virtuali, sale da bingo, slot online e casinò digitali sono tra le forme di intrattenimento predilette dal pubblico. In questo caso, l’attenzione alla scelta della piattaforma di gioco è fondamentale, poiché vi si andrà a depositare non solo i dati sensibili, ma anche il proprio denaro. Questo significa che bisognerà registrare sul sito le informazioni relative al conto corrente, alla carta di credito e alla propria identità. In questo senso, importante almeno quanto la differenziazione delle password è la scelta di un concessionario di giochi a distanza affidabile, che metta a disposizione degli strumenti per la tutela del giocatore, come fa Snai, uno dei bookmaker storici del settore nazionale dei giochi a distanza, il quale riserva un’intera sezione del sito agli strumenti volti a tutelare l’utente.



Una buona idea può essere quella di creare un account da usare solo per giocare in rete, differenziando gli account qualora si giochi su più portali.



La protezione delle comunicazioni via e-mail

L’invio di informazioni personali tramite e-mail può favorirne il furto da parte di hacker. Specialmente nella ricezione delle e-mail bisogna prestare molta attenzione: uno dei metodi più diffusi per rubare informazioni e dati sensibili è quello di inviare una finta e-mail con un link che rimanda ad un sito di cui solitamente ci si fida, ad esempio il noto PayPal, per poi indurre l’utente ad effettuare un finto login con user name e password, così da poterle rubare in modo indisturbato.



Qualora vi accadesse, cambiate immediatamente password e contattate subito l’assistenza utenti dell’account interessato.



Conclusioni

Passare molto tempo in rete non deve per forza tradursi in una pratica rischiosa. Fortunatamente, oggi, abbiamo a disposizione tanti strumenti gratuiti che ci aiutano a proteggere sia i nostri dispositivi sia i nostri dati da possibili attacchi malevoli. Ciò che è importante è l’approccio ai tool digitali, il cui utilizzo dovrà necessariamente essere affiancato da un atteggiamento responsabile, che metta la prevenzione al primo posto.