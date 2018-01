Sicurezza, i negozianti chiedono una task force all'amministrazione

Domani l'incontro con il sindaco Peracchini e gli assessori Brogi e Medusei. I commercianti: "Vogliamo creare un legame forte e costante".

La Spezia - Chiedono un comitato sicurezza permanente i commercianti del centro storico. Non è un vezzo ma una necessità alla luce degli episodi avvenuti in uno breve lasso di tempo: dal tentativo di furto in un'erboristeria del centro storico, al furto di uno scooter in Via Fratelli Rosselli e un altro nella centralissima Via Prione.



Se da un punto di vista oggettivo non si parla di grandi numeri, per i commercianti del centro il problema è reale e l'auspicio è che si possano creare nuovi deterrenti, anche solo per aumentare la percezione della sicurezza. Questo ed altri temi, domani, verranno messi sulla scrivania del sindaco che, assieme agli assessori Brogi e Medusei, incontrerà una delegazione che rappresenta almeno un centinaio di commercianti.



“Ci faremo portavoce della reale situazione che stiamo vivendo - ha spiegato Marina Geirola del Comitato “La Spezia vivi il centro” - . Chiederemo che venga istituito un comitato permanente per la sicurezza. L'input è lo stesso del Comitato eventi per avere un confronto continuo con il Comune, utile per costruire delle strategie condivise, vogliamo costruire un bel legame”.

Dal punto di vista pratico i commercianti hanno bisogno di: “Un cambio di illuminazione, maggiori pattugliamenti ed essere compresi nel potenziamento delle telecamere di sorveglianza che possibilmente siano collegate con la Polizia municipale e le forze dell'ordine”.