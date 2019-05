Sicurezza, giornata di formazione per le forze di polizia

La Spezia - Giovedì 23 maggio a partire dalle 08:30 fino alle 13:00 presso la Sala Consiliare della Provincia della Spezia all’interno del Palazzo del Governo, si svolgerà un’importante Giornata di Formazione riservata alle Forze di Polizia.

La Scuola di Formazione Professionale della Spezia, diretta dal Direttore Tecnico Dott. Andrea

Prassini appartenente al Corpo di Polizia Locale, che ha già organizzato sia alla Spezia e sia fuori Provincia numerose iniziative di formazione riservate alle Forze di Polizia, ha infatti organizzato l’ XI CONVEGNO TEORICO-OPERATIVO. La Giornata di Formazione, patrocinata da Comune della Spezia, Provincia della Spezia e Regione Liguria, è stata organizzata in collaborazione con IPS I Professionisti della Sicurezza, Associazione presieduta dalla Criminologa Dott.ssa Monica Di Sante che è già stata protagonista anche nell’ultima edizione del Convegno proprio come relatrice sull’interpretazione del linguaggio non verbale, materia dai risvolti psicologici molto utile in ambito di polizia soprattutto nella fase dell’escussione di testimoni o indagati.

I Relatori protagonisti invece di questa edizione del CONVEGNO TEORICO-OPERATIVO saranno:

- Dott. Antonio Lucio GARUFI Prefetto della Spezia;

- Dott. Antonio PATRONO Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica del Tribunale

della Spezia;

- Sostituto Commissario Stefano ROSSI Comandante sez. Polizia Stradale di Brugnato (SP) -

docente Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena e presso il Consorzio Comuni Trentini

per la Polizia Locale di Trento.

Farà da moderatore l’Assessore alla Sicurezza ed alla Polizia Locale, il Dott. Gianmarco MEDUSEI.

In particolare durante il CONVEGNO verranno trattate le seguenti importanti tematiche:

"Le novità introdotte dalla L. n. 132/2018, il c.d. Decreto Sicurezza"

Relatore: Dott. Antonio Lucio GARUFI Prefetto della Spezia;



"Le recenti modifiche al Codice della Strada"

Relatore: Sostituto Commissario Stefano ROSSI Comandante Polizia Stradale di Brugnato



"Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti: gli accertamenti biologici" Relatore: Dott. Antonio Patrono Procuratore Capo presso Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia



Gli appartenenti alle Forze di Polizia interessati potranno contattare l’organizzazione al

328.5467479 oppure inviare mail a scuolaformazioneprofessionale@gmail.com entro e non oltre il 20 maggio termine ultimo per le iscrizioni.