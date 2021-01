Si torna a scuola, mini-rivoluzione trasporto pubblico

La Spezia - L’Atc ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una pagina dedicata alle corse scolastiche previste per la "doppia entrata" dei ragazzi delle superiori. La Prefettura della Spezia ha infatti stabilito di distribuire gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in due fasce orarie di ingresso. Tali fasce corrispondono, in linea di massima, alle 8 e 9.30, con un conseguente adattamento degli orari di uscita. Sulla base di tale nuova articolazione oraria, Atc ha provveduto a rimodulare e incrementare le linee di trasporto. Al momento, salvo disposizioni nazionali o regionali ulteriori, la ripresa delle scuole superiori liguri in presenza è fissato per lunedì 11 gennaio.



Oltre al servizio ordinario (eccolo qui), previste le corse aggiuntive relative ai singoli Istituti Superiori (vedi le slide a margine dell'articolo oppure clicca qui) per il secondo orario di ingresso ed in vigore dall'11 gennaio 2021 o comunque dal giorno di effettiva apertura delle scuole superiori stabilita da disposizioni governative e/o regionali. Va precisato che le corse aggiuntive hanno validità dal lunedì al venerdì scolastico: si tratta infatti di corse programmate causa Covid che non si trovano sul libretto orari proprio per gestire la doppia entrata delle 9.30-9.45 alla Spezia e 8.50 a Sarzana: si raccomanda agli studenti di utilizzare effettivamente la corsa corrispondente al proprio orario di ingresso, in modo da evitare assembramenti non previsti.