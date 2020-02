Si torna a navigare con Pandora, aperte le iscrizioni

La Spezia - Pandora torna per mare e organizza la prima navigazione. Si parte dalla Spezia e si sbarca a Genova, massimo 8 posti. Navigazione costiera con sosta a Sestri Levante o Santa Margherita, a seconda delle condizioni meteo e delle opportunità. "Si affronteranno i temi della navigazione piana con carta nautica e bussola da rilevamento; manovre alla vela; arte marinaresca - spiegano dalla pagina di Vela tradizionale - . Per partecipare è necessario essere nostri associati ed aver rinnovato la tessera per il 2020 24-26 aprile. E' previsto un minimo di 6 partecipanti". La

quota di partecipazione è di 250€ in quanto associazione la quota è da intendersi inclusa la cambusa base, il gasolio e gli istruttori che accompagneranno gli associati in questa esperienza.