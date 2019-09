Si festeggiano 150 anni insieme, ma l'area di Porta Marola è congelata

La Spezia - A 150 anni dall'apertura dell'arsenale militare la città guarda al passato condiviso con la Marina militare con un misto di riconoscenza e nostalgia per la grandiosità di fatti storici e ricadute economiche e di blasone a livello nazionale. Soffermandosi sull'oggi e sul domani, però, sono molti gli interrogativi sull'effettiva necessità di continuare a occupare 85 ettari di terreno anche se il personale è decimato e le attività ridotte ormai all'osso. I progetti presentati qualche anno fa in Camera di commercio dall'allora ammiraglio Andrea Toscano (leggi qui) mettevano in evidenza una spiccata disponibilità al dialogo. Era il 2012 e di quelle idee alcune sono arrivate a concretizzarsi (Banchina Revel e Campo Montagna su tutte), altre sono rimaste nel cassetto e altre ancora non erano state nemmeno prese in considerazione (come l'ex ospedale militare Falcomatà e l'area in cui sorgeranno i laboratori) ma si sono avverate nel frattempo.

Altre proposte ancora, invece, sono state elaborate negli anni a venire, ma sono ancora lontane dal concretizzarsi. Sembra rimasta nella categoria dei sogni la possibilità di trasformare in area di sosta a servizio del rinnovato Museo tecnico navale (e in seconda battuta per la città) lo spazio che si trova nelle immediate vicinanze di Porta Sprugola.

Diversa la parabola dell'accordo per la locazione dell'area di 5mila metri quadrati che si trova nei pressi di Porta Marola, un atto risalente ai primi di giugno del 2017, ultimi giorni del centrosinistra al timone della città.



Da allora poco o nulla si è saputo e poco o nulla è stato fatto. Negli incontri tra il sindaco Pierluigi Peracchini e l'ammiraglio Giorgio Lazio non sono stati registrati passi avanti. Anzi, attualmente la pratica sarebbe di fatto sospesa, così come l'avvio del pagamento del canone di locazione che Palazzo civico dovrebbe alla Marina. Tutto congelato.

La motivazione risiederebbe principalmente nelle condizioni che la Marina ha posto per arrivare alla cessione dell'area, sia per quel che concerne le caratteristiche della recinzione che separi le aree militari da quelle "civili", sia per la scala riservata richiesta dalla Marina e dal costo stimato di 1 milione di euro, sia per i paletti che sarebbero stati posti per quel che riguarda le (poche) attività che sarebbero consentite sull'area.

La pratica rimbalza tra Viale Amendola, Piazza Europa e Roma, dove a occuparsene è l'ammiraglio Eduardo Serra, comandante del Comando logistico della Marina militare.

Palazzo civico, di fatto, considera troppo oneroso e impegnativo il protocollo e ponendo sui piatti della bilancia i costi e i benefici (resta da capire quale siano le effettive opportunità di utilizzo di questi 5mila metri quadrati).



L'impressione di molti è che la Marina stia tentando di porre condizioni difficilissime da rispettare, quasi che non fosse in realtà convinta di volersi privare dell'area e di sviluppare sistemi per la coabitazione con i civili anche in una zona che si trova all'interno del perimetro della base navale, a breve distanza dai moli in uso alla Nato. Se non ci sarà un cambio di rotta tra i graduati e i rappresentanti di Difesa Servizi il rischio che salti il banco potrebbe materializzarsi e a restare con il cerino in mano sarebbero il sindaco, il Comune e i marolini.

Ecco perché si guarda alla linea politica del nuovo governo e, soprattutto, del nuovo ministro Lorenzo Guerini. Anche se, a dirla tutta, la congiuntura politica non poteva essere peggiore: se con il ministro Trenta, espressione del governo gialloverde, l'interlocuzione è stata poca, difficilmente l'amministrazione comunale di centrodestra riuscirà a strappare impegni e promesse al nuovo ministro, esponente del Partito democratico.