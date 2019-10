Si avvicina l'assegnazione del progetto esecutivo per il convento delle Clarisse

La Spezia - Tra qualche settimane si andrà incontro alla fase esecutiva del progetto di recupero dell’area sottostante il castello San Giorgio, dove un tempo sorgeva il convento delle Clarisse. Allo stato attuale esiste un master plan, un progetto di fattibilità. Ora resta da assegnare la gara d’appalto per il vero e proprio progetto esecutivo che trasformerà l’area abbandonata e chiusa con un cancello per proteggere i muri e le arcate ancora in piedi dell’edificio religioso in uno spazio ricreativo che sarà successivamente dato in concessione.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha specificato che non sarà lasciato nulla al caso dal punto di vista archeologico: resta ancora da dimostrare se sotto il tombamento ci siano reperti di valore, come testimoniato da Ubaldo Formentini nell’immediato dopo guerra in una lettera che inviò al Genio di Genova e che non fa mai presa in considerazione.

Si è ipotizzato l'utilizzo di sacchi di juta pieni di sabbia per proteggere reperti, che potrebbero dire molto della storia antica del Golfo e in particolare delle vicende riguardanti il Portus Lunae nella versione marolina, secondo cui un porto romano esisteva nella baia di San Vito.