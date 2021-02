Si amplia l'orario di apertura degli sportelli Acam Ambiente di Via Picco e Via Pascoli

La Spezia - Acam Ambiente informa che dal 1° marzo verranno modificati ed ampliati gli orari degli sportelli di Via Picco 18 e Via Pascoli 64. L’apertura al pubblico dei due sportelli ambientali sarà infatti rimodulata con l’estensione dell’orario di ricevimento al fine di favorire le esigenze degli utenti.



I nuovi orari

- Via Picco 18, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30

- Via Pascoli 64, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30



E’ possibile consultare gli orari di tutti gli sportelli ambientali sul sito ww.acamambiente.com.