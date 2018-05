Sgabei e rose, torna la festa di Santa Rita

La Spezia - Ritorna alla Spezia la festa di Santa Rita, una delle sante più amate, oggetto da sempre di una straordinaria devozione popolare perché la gente la sente molto vicina per la “normalità” dell’esistenza quotidiana da Lei vissuta, prima come sposa e madre, poi come vedova ed infine come monaca agostiniana. Nel santuario che sorge in via Zagora 25, nel quartiere dei Vicci, prosegue oggi il triduo di preparazione alla festa della Santa. Domani 21 maggio alle 20.30 nel piazzale del santuario si terrà il rito del “Transito “, seguito dalla solenne processione per le vie della parrocchia. Al termine alle 21.30 recital in dialetto spezzino di Renzo Fregoso. Martedì, festa di Santa Rita, le Messe saranno celebrate alle 7, 8.30, 10.30, 16 (con la benedizione dei bambini) e alle 18. Alle 17.30, sul sagrato, sarà impartita la “Benedizione delle rose”. Le rose verranno comunque benedette al termine di ogni Messa. Sono aperti inoltre la pesca di beneficenza ed il banco dell’artigianato parrocchiale, con sagra e sgabei, pronti sin dalle 17.