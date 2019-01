Sfruttati, malpagati, ricattati? Le storie degli educatori in un libro

La Spezia - l Il Gruppo Operatori Sociali della Spezia, in collaborazione con Distrò Wine Bar organizzano questo pomeriggio alle 118 la presentazione del libro "Educatori", sfruttati, malpagati, ricattati. Gli autori Maurizio Mozioni e Daniele Grassini hanno alle spalle decenni di lavoro nel sociale e di attivismo sindacale e dedicano questo "Allucinante Viaggio" a tutti coloro che entrano in contatto con questo mondo. Il racconto della figura professionale degli educatori sociali, la mancanza di un ade-guato riconoscimento normallvo e contrat-tuale, le dinamiche relazionali, l' imbaraz-zante trattamento salariale... tutto questo ed altro ancora spiegato in un libro che racconta la realta di una città metropolitana e complessa come quella di Milano, ma in cui ognuno di noi non fatica a riconoscersi. Seguirà dibattito. Per ulteriori informazioni operatorisocialisp©Iibero.it