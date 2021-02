Settore ristorativo spezzino: "Bene il tavolo con la prefettura, ma attenzione sempre alta"

La Spezia - "Seppur composto da diverse anime il nostro settore deve trovare unità e una voce forte e comune di fronte all’ormai insostenibile situazione economica cui il comparto tutto è sottoposto". E' quanto si legge in una nota del gruppo "Settore ristorativo spezzino" che, in questi giorni, si sta costituendo come blocco unico per dare voce a titolari e dipendenti di bar e ristoranti. L'ultima manifestazione si è tenuta ieri, in Piazza Europa e si è conclusa con un breve confronto con il sindaco, sceso in piazza, e con il prefetto Maria Luisa Inversini che ha ricevuto una delegazione nel palazzo del governo.

"Le richieste portate avanti dal gruppo di operatori sono state lette dagli organizzatori Paola Melis e Sandro Baudoni - si legge nella nota - davanti alla composita piazza e consegnate nelle mani del sindaco Peracchini, all’assessore al commercio Brogi e ad altri dirigenti del Comune. Hanno condiviso con la piazza alcune riflessioni anche Fiammetta Gemmi e Monica Petrelli per far sentire la voce di Sarzana".

"La manifestazione si è conclusa con un lungo colloquio con il prefetto Maria Luisa Inversini - prosegue la nota - che ha ascoltato con attenzione partecipata il racconto delle difficoltà del settore portato dagli organizzatori assieme a Barbara Gianfranchi e Martina Riolino e accolto le proposte degli operatori proponendo la formazione di un tavolo assieme alle associazioni di categoria per costruire un protocollo di sicurezza che possa garantire il rispetto delle norme".



"Continuare a tenere alta l’attenzione della collettività e dell’ amministrazione pubblica sul dramma del comparto della ristorazione è lo scopo di questa e di altre iniziative che il Settore ristorativo spezzino - conclude la nota - vuole continuare a promuovere. Richiamando anche la partecipazione di altri settori che, come la ristorazione, sono altrettanto penalizzati da questo valzer dei colori e dalla inadeguata gestione dell’ attuale situazione sanitaria. Il Settore ristorativo spezzino ringrazia tutti i ristoratori, gli agenti di commercio ed i cittadini intervenuti da tante parti della nostra provincia all’incontro ".