Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

La Spezia - Gennaio, da oltre un secolo, è mese segnato dalla preghiera per l’unità dei cristiani. Un’avvertenza importante che persone singole e comunità devono avere è però quella di non considerare come unico modo di celebrare la “settimana” qualche appuntamento particolare. Sono prima di tutto la preghiera individuale e comunitaria, il tempo della lettura personale e dello studio, le diverse forme di sacrificio, di offerta, di incontro, di visita che il proprio spirito suggerisce, le iniziative che ogni comunità può prendere e che rendono questo periodo “speciale”. Così tutti possono ricordare il 17 gennaio come giornata per il dialogo con gli ebrei, meditando il libro di Ester, e poi vivere con cura i giorni dal 18 al 25 gennaio (”settimana per l’unità dei cristiani”) con una preghiera particolare. Alla Spezia ci saranno comunque anche due momenti di visibile condivisione tra le comunità. Domenica 20 gennaio sarà dedicata appunto al libro di Ester, tema del dialogo ebraico cristiano di quest’anno, nel ciclo dedicato ai libri biblici letti nelle grandi feste ebraiche. Due artisti, Miriam Camerini e Rouben Vitali, offriranno riflessioni su tale libro con gli strumenti della musica e dell’arte, oltre che con le parole. L’appuntamento è alle 15.30 di domenica prossima nella sala di Tele Liguria Sud. Il momento di preghiera ecumenica sarà invece giovedì 24 nella chiesa avventista di salita Fossati, alle 18. Con l’aiuto del pastore valdese Massimo Marottoli, in servizio presso la chiesa metodista di via Da Passano, e del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, i presenti cercheranno di pregare e di riflettere sul pensiero proposto per quest’anno dai cristiani dell’Indonesia, “Cercate di essere veramente giusti”. Tutti sono invitati.