Settimana della Protezione civile, la Prefettura chiama a raccolta sindaci e alunni

La Spezia - In occasione della “Settimana Nazionale della protezione civile”, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 1° aprile, che si svolgerà ogni anno il 13 ottobre in corrispondenza della Giornata internazionale per i disastri naturali proclamata dall’Onu, la Prefettura della Spezia ha organizzato, in collaborazione con la Regione ed il Comune capoluogo, due iniziative tematiche.

La prima, che si svolgerà il prossimo 17 ottobre alla presenza dei Sindaci della provincia e dei vertici del Sistema locale di protezione civile, sarà dedicata all’approfondimento dei profili di maggiore interesse, sia in tema di prevenzione che in ordine alla gestione dell’emergenza, relativi agli assetti a livello territoriale, anche alla luce delle disposizioni del nuovo Codice della protezione civile e in considerazione dell’approssimarsi della stagione autunnale-invernale.

La mattina del 18 ottobre, invece, una rappresentanza degli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie del comune capoluogo visiteranno il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in via degli Stagnoni, dove avranno anche la possibilità di vedere alcuni automezzi ordinariamente impiegati nell’espletamento delle rispettive attività di istituto e nelle situazioni di emergenza dislocati nelle pertinenze del Centro comunale.

«La formazione e la partecipazione diretta dei cittadini alle attività di protezione civile - ha affermato il Prefetto Antonio Lucio Garufi - è uno degli obiettivi che le norme impongono di perseguire per favorire comportamenti sempre più consapevoli ed aumentare la capacità di risposta alle emergenze. Per questo, in occasione della Settimana Nazionale della Protezione civile, abbiamo pensato di organizzare questa giornata a favore dei ragazzi, nel convincimento di poter contribuire a suscitare e agevolare la formazione e la cultura della protezione civile, come conoscenza dei rischi del territorio, delle fondamentali norme di sicurezza e di autoprotezione e della solidarietà».