Settimana della Protezione Civile, c'erano anche i pompieri

La Spezia - L’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura della Spezia - a seguito di una nota diramata dal Gabinetto del Ministro dell’Interno, ha aderito con tutte le componenti della Protezione Civile Locale all’iniziativa finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sui temi della Protezione Civile e della resilienza, sulla riduzione dei rischi e della conoscenza delle capacità operative e di intervento delle diverse articolazioni del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Ciò premesso, il Comando in data 18 ottobre 2019 ha partecipato con propri mezzi e un’aliquota di personale operativo presso la sede del Centro Operativo Comunale allocato presso una struttura del Comune della Spezia dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

All’iniziativa hanno aderito anche alcune scuole elementari invitate dalla locale Prefettura .

L’occasione è stata molto apprezzata dal personale docente e dagli scolari che attraverso le cosiddette isole dimostrative hanno potuto rendersi conto del significato di Protezione civile.

I Vigili del Fuoco del Comando, presenti con una APS (autopompaserbatoio) hanno spiegato ai ragazzi le modalità di intervento del Corpo Nazionale VVF comprese le incombenze ad esso affidate in caso di calamità. I VVF hanno espletato anche delle piccole prove di spegnimento di piccoli fuochi tramite attrezzature portatili antincendio.

Il Sig. Prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi, accompagnato dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dai Comandanti provinciali dei VVF., dei CC, della GDF, della Polizia Locale e dai responsabili delle componenti volontarie ha voluto visitare tutte le postazioni complimentandosi per l’ottima riuscita della manifestazione che ha colto l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della Protezione Civile.

Da ultimo il Sig. Prefetto ha voluto ringraziare in particolare i Vigili del Fuoco presenti alla manifestazione per la loro qualificata presenza e quale componente fondamentale del Sistema Nazionale di Protezione Civile.