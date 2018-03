Settimana del cervello, tutti gli appuntamenti

La Spezia - Dal 12 al 18 marzo 2018 si tiene la “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche al fine di arricchire il patrimonio di

informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello.

Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età.

La campagna in Italia (“Settimana del Cervello”, terza edizione, www.settimanadelcervello.it ) è

organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all’argomento.



Quest’anno alla Spezia sono previsti sei eventi. Ieri sono iniziati gli screening gratuiti per la prevenzione delle difficoltà emotive associate a difficoltà scolastiche presso ISA 1 all’interno del progetto “Emozioni in rete” referente progetto della dottoressa Brancati con l’Associazione Aiuto DSA onlus di La Spezia.

Oggi alle 16 si è tenuto un incontro alla Biblioteca Beghi l’incontro gratuito a cura della dott.ssa Casella dell’Associazione aiuto DSA onlus di La Spezia “Difficoltà scolastiche: parliamone” prenota l’evento al numero 3281565785 oppure inviando una mail a aiutodsalaspezia@gmail.com

Fino al 18 marzo proseguono gli screening gratuiti per la prevenzione della demenza che dureranno tutta la settimana in due studi privati.

Il 23 marzo “Il Liceo Cardarelli di la Spezia incontra le neuroscienze” a cura della classe IIIB

del liceo Cardarelli. Il 24 marzo dalle ore 10 presso la Biblioteca Beghi “Disgrafia o disgrafie?”Definizione e correlazioni con altri disturbi. Prenota l’incontro contattando il numero 3298592882 o scrivendo alla mail claudia.brancati@unifi.it Il calendario locale completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it



La terza edizione della Settimana del Cervello si svolge anche online, attraverso una serie di post dal contenuto “più cervellotico che mai” che si possono seguite sulla pagina Facebook “Settimana del cervello”.