Settimana del cervello, Aiuto Dsa organizza un incontro alla Beghi

La Spezia - L’Associazione Aiuto DSA in occasione della ”settimana del cervello” promossa a livello mondiale nel periodo 12-18 marzo organizza per il prossimo martedì 13 marzo, dalle 16 alle 17.30 alla Biblioteca Beghi, un incontro rivolto ai genitori che sono coinvolti nelle situazioni di dif?coltà degli apprendimenti e dei Dsa dei loro ?gli a scuola. Il ?ne è quello di sensibilizzare le famiglie ad attivarsi per tempo ed affrontare le problematiche nei giusti modi per aiutare i ragazzi a trovare le giuste strategie nello studio, fornendo strumenti, favorendo, in caso di bisogno, il processo di riabilitazione.



Consuelo Casella, presidente dell’associazione, illustrerà insieme ai suoi soci professionisti e genitori coinvolti, quali sono gli aspetti di cui tenere conto. Quando si osservano delle dif?coltà è bene intervenire precocemente.



Verrà promosso un confronto coi genitori, fornendo strumenti e strategie utili per affrontare questi temi. Cos’è la dislessia? Cosa comporta per uno studente a scuola essere dislessico? Come si possono affrontare queste problematiche? L’incontro è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 3281565785 oppure inviando una mail a aiutodsalaspezia@gmail.com