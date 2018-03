Settimana al femminile a Casa Massà e al consultorio "Itala Mela"

La Spezia - "La settimana al femminile” è il titolo di una serie di incontri dedicati alle donne in occasione della festa della donna. Tramite il consultorio “Itala Mela” di Casa Massà alla Spezia e il “Punto famiglia” di Fiumaretta, l’associazione “La famiglia” offre infatti in questa occasione consulenze psicologiche, mediche, legali e sociali, tutte gratuite grazie ai suoi volontari. Al centro saranno proprio i temi della famiglia e della genitorialità. Si inizia con “Danza di emozioni, la relazione madre–bambino”, un legame che si crea e si struttura già durante la gravidanza, a cura di Roberto Tallerini, psicologo e psicoterapeuta, e con “Prevenire la violenza in famiglia”, con Giuseppe Cecchinelli, medico e direttore del “Punto Famiglia” di Fiumaretta. Si terranno proprio giovedì 8 marzo alle 17 e alle 18. Venerdì alle 17 si parlerà di emozioni (le donne sono più abili a recepire e conoscere le emozioni? Le donne sono più sensibili ?) con la psicoterapeuta Federica Grassi, mentre alle 18.30 la nutrizionista Claudia Benco aiuterà a riconoscere i cibi sani più adatti da consumare durante il periodo che va dall’adolescenza alla menopausa: consigli e ricette anche sfiziose per mantenere “la linea”. A seguire un buffet, con assaggi di cibi sani e gustosi (solo su prenotazione). Sabato 10 marzo, infine, ci sarà alle 17 un momento dedicato tutto alle future mamme, con la musicoterapista Cristina Benefico, capace di spiegare come instaurare in modo naturale il rapporto mamma–bambino sempre più profondo e armonioso anche grazie alla musicoterapia. In chiusura, domenica 11 marzo alle 17, sarà affrontato l’argomento dei metodi naturali, con Paola Maggio e Laura Daretti. Il metodo naturale può aiutare a prendere coscienza del dono della fecondità e a maturare un atteggiamento di responsabilità nei confronti della trasmissione della vita...Conoscere i metodi naturali significa conoscere “uno stile di vita “. Per meglio organizzare gli incontri si prega di prenotare al numero 393.1479654.