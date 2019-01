Settima edizione dell'"Epi-Rowing-fania"

La Spezia - È tutto pronto per l’edizione del 2019 della “Epi-rowing-fania”. Domenica 6 gennaio alle 11.30 prenderà il via la settima edizione della manifestazione organizzata dalla Canottieri Velocior 1883 che porterà la Befana in Passeggiata Morin,

accompagnata dagli atleti della storica società spezzina, dagli allenatori e dai soci che vorranno partecipare. La Befana regalerà, come tutti gli anni, dolci e caramelle ai bambini che saranno presenti ad accoglierla. Per informazioni sui corsi e sulle attività della Società Canottieri Velocior 1883 consultare il sito www.velocior1883.it oppure scrivere all’indirizzo mail velocior1883@libero.it e telefonare al numero 0187.731725.