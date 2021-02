Settemila quaderni donati in memoria del cartolaio di Piazza Verdi

La Spezia - Più di settemila quaderni donati a chi potrà, a sua volta, darli a qualcuno che ne ha bisogno. E poi una montagna di giocattoli, qualche porta gioie e un'infinità di materiale di cancelleria. Così la famiglia di Antonio Maulella, scomparso alla fine di agosto, ha deciso di non rinunciare ad un ultimo grande atto di solidarietà alla fine di un'epoca.

Il figlio Raffaele, assieme ad altri membri della famiglia, si è rimboccato le maniche e nel lasciare libero il fondo di Piazza Verdi ha raccolto una gran quantità di materiali, li ha caricati su quattro furgoni e li ha regalati alla Pubblica assistenza della Spezia. L'ente a sua volta li distribuirà nei canali dove è richiesto un aiuto in più: le famiglie in difficoltà e le realtà che le seguono.

"Non possiamo che ringraziare Raffaele per questo gesto - ha detto Tiziano Battaglini della Pubblica assistenza della Spezia -. Una parte della donazione verrà consegnata ai salesiani e una parte al Sorriso francescano. Sono materiali utilissimi per la scuola".



Ma la solidarietà non si ferma e sarebbe già stata contattata anche Caritas alla quale potrebbero essere destinati altri materiali. Un gesto, una mano tesa verso chi ha poco per ricordare un commerciante che per cinquant'anni è stato il faro, per gli acquisti dell'ultimo minuto magari prima di un saggio, per migliaia di studenti.

Negli anni '60 Antonio Maulella iniziò a lavorare nella cartoleria di Piazza Verdi, aperta nel 1948 dai suoceri, imparando il mestiere di rilegatore e cartolaio. Divenne così negli anni il “Cartolaio di Piazza Verdi”.

Dizionari, libri, tesi di molte generazioni di spezzini sono passati per quella cartoleria, così come paure e speranze di giovani studenti che acquistavano di prima mattina fogli e penne per saggi e verifiche.



La cartoleria Maulella non esiste più ma lo spirito di Antonio resterà vivo ogni volta che uno studente, che ha ricevuto un dono dalla sua cartoleria, aprirà un quaderno e appunterà la lezione.