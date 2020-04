Sette respiratori in volo, da Nanchino arriveranno sul Golfo dei poeti

La Spezia - Sono in volo, dopo aver lasciato Nanchino e poi Shanghai, da Francoforte all'Italia, sette respiratori destinati alla nostra città. A darne notizia questa mattina l'assessore alla cooperazione internazionale Paolo Asti: "Si tratta di un dono dei nostri amici di Nanchino. Grazie a Giovanni Zhou per il suo supporto e al lavoro di coordinamento di Guoyu Wu svolto nel capoluogo della provincia dello Jiangsu. Italia e Cina sono vicine per il lavoro fatto svolto dall'amministrazione comunale in questi anni". Un nuovo aiuto insomma, dopo che intorno a metà marzo, con due diversi carichi sempre dalla medesima zona, erano state preparate circa 40mila mascherine. Dopo essere state in attesa di spedizione per circa una settimana all'aereoporto internazionale di Shangai, provenienti anche in quel caso da Nanchino, causa l'eccessiva protrarsi in attesa di un volo disponibile per Roma, erano poi state recuperate e trasferite all'aeroporto internazionale di Wusi per il proseguimento del viaggio. Nei prossimi giorni arriverà il secondo carico.