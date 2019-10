Sette pizzaioli nuovi di zecca con Confartigianato

La Spezia - Terminato con successo il corso da pizzaiolo organizzato dalla Confartigianato della Spezia, in collaborazione con l’associazione “Pizza Planet”. I corsi di formazione nascono per rispondere alle richieste del mercato e delle aziende di nuove figure professionali; il corso da pizzaiolo è coordinato da Antonella Cheli, titolare della pizzeria/ristorante “Il

Timone” di Porto Venere e dal maestro Davide Ragozzini e si è svolto presso la ditta Grandi Impianti srl di Via Sarzana 409 alla Spezia. Nel corso della consegna dei diplomi, Antonella Simone e Sara Bocchia, rispettivamente responsabile di categoria e dell'ufficio Formazione Confartigianato, si sono congratulate con gli allievi per l’impegno e la preparazione acquisita durante il percorso formativo. Il settore alimentare è in forte crescita nella nostra provincia, grazie anche all’appeal turistico del nostro territorio, ma c’è bisogno di maggiore qualità e preparazione per qualificare sempre di più l'offerta. Ecco gli allievi 'diplomati': Fabrizio Bernabò, Vasco Bertini, Alessandro Gentile, Nouhoun Kone, Raphael Mazzini, Mirko Peroni, Manuel Riguard. Per informazioni sui prossimi corsi è possibile contattare l'Ufficio Formazione Confartigianato, tel: 0187.286648 o all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it