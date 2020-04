Sette chili di bontà per Italy Emergenza

La Spezia - Un mega uovo pasquale. L'imponente omaggio al cioccolato - ben sette chili di bontà - è stato donato dalla ditta dolciaria Luni Sas di Via Lunigiana ai soccorritori di Italy Emergenza, per ringraziarli per lo sforzo che stanno profondendo in questo difficile periodo di emergenza sanitaria.



