La Spezia - Comincia un corso di italiano per stranieri presso il Comune di Sesta Godano. Il corso è gratuito e organizzato dal Centro provinciale istruzione adulti. Dura 90 ore e sarà la mattina. L'inizio è previsto per metà febbraio. Al termine si potrà fare un #esame con rilascio del certificato, che serve per la cittadinanza (#B1) o permesso di soggiorno di lungo corso (#A2). Per informazioni e iscrizioni scrivete al prof: manuel.bonomo@cpiasp.com