Sessant'anni di Spezia's Confidential, gli auguri di Cds

La Spezia - Il periodico Spezia's Confidential compie 60 anni e non li dimostra. Fondato dal compianto giornalista sportivo Rino Capellazzi nel lontano 1959 è un appuntamento imperdibile per gli spezzini nelle festività di Pasqua e Natale. Il compleanno sarà festeggiato, sia nell'edizione di Pasqua, già in edicola, che in quella del prossimo Natale con numerose sorprese dedicate ai lettori. Nel giornale di Pasqua l'intero centro pagina è dedicato al maestro Luciano Luccarini con un cocktail di sue vignette storiche che consentiranno al lettore di ripercorre gli anni trascorsi.



La migliore formazione dello Spezia Calcio dal 1959 ad oggi e le aziende che in questi 60

anni hanno rappresentato la storia della nostra città. Numerosissimi come sempre anche gli argomenti satirici sull'attualità e per lo sport il basket spezzino, lo Spezia femminile e le pagelle stagionali dello Spezia Calcio. La redazione di Città della Spezia augura lunga vita a Spezia's Confidential.