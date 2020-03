Servono mascherine e materiale sanitario, via alla raccolta fondi per la Croce rossa

La Spezia - In questi giorni di emergenza coronavirus anche alla Spezia numerosi volontari della Croce Rossa hanno continuano a svolgere i servizi di soccorso in ambulanza e i trasporti sanitari, con disposizioni di precauzione stringenti a tutela sia dei pazienti che degli stessi soccorritori. Prosegue da settimane anche il servizio dedicato ai casi positivi e sospetti di coronavirus, con un’ambulanza dedicata della Croce Rossa della Spezia pronta a intervenire ogni giorno.



In questo momento delicato, però, sono necessari urgentemente dispositivi di protezione e strumentazioni sanitarie per continuare a garantire lo svolgimento dei servizi in ambulanza: questi materiali infatti stanno diventando di giorno in giorno sempre più introvabili e costosi. Per questo la Croce Rossa della Spezia ha attivato una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme.com (a questo link: https://www.gofundme.com/f/gt5mfa-coronavirus-aiutiamo-chi-e-in-prima-linea), raggiungibile anche sulla pagina Facebook “Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia” e sul sito www.crilaspezia.it.



“I nostri volontari nemmeno in questo periodo stanno facendo mancare il loro impegno e la loro passione – commenta il presidente dell’associazione Luigi De Angelis –. Le forniture di materiale sanitario sono però sempre più problematiche. Con questa raccolta fondi chiediamo aiuto a tutta la cittadinanza per continuare a svolgere al meglio le attività in ambulanza, indispensabili per la tutela della nostra salute, acquistando mascherine e altri presidi. Chiediamo a tutti di condividere il più possibile questa iniziativa. Anche un piccolo contributo può fare la differenza”.