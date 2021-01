Servizio civile posti disponibili per il progetto "Oltre evergreen"

La Spezia - Anche Legacoop Liguria – Provincia della Spezia partecipa al bando del servizio civile con una sua associata. La cooperativa sociale Cocea partecipa con il progetto “Oltre Evergreen”.



Evergreen è un’azienda agricola sociale sita nel Comune di Lerici (loc. La Serra) che opera da anni con l’obiettivo di sostenere le persone fragili nel portare a termine il loro percorso di inserimento sociale e lavorativo. E’ proprio all’interno del progetto che si inserisce il Servizio Civile, riservato alle ragazze e ai ragazzi dai 18 ai 28 anni. L’operatore volontario parteciperà ai laboratori occupazionali, affiancando il gruppo di lavoro nelle attività utili allo svolgimento del laboratorio e di affiancare e accompagnare gli utenti nel percorso laboratoriale. Si intende inoltre stimolare la capacita` di comunicazione, di relazione e di lavoro di gruppo, promuovendo l’osservazione e lo spirito critico, il senso di responsabilità e l’orientamento al miglioramento continuo, l’auto-analisi e dello sviluppo delle proprie competenze. Il ruolo dell’operatore volontario sarà, quindi, quello di affiancare il gruppo di lavoro nelle attività educative nell’orario di apertura di Evergreen (orientativamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30).



"Riteniamo - si legge in una nota -, come Legacoop Liguria – Provincia della Spezia, che questa sia un’ottima occasione per inserirsi in un progetto innovativo che da anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio usufruendo, nel contempo, di formazione adeguata in materia. Infatti, oltre all’impegno presso la struttura sita in località La Serra di Lerici, il progetto prevede 41 ore di formazione generale e 80 ore di formazione specifica. Al termine verrà inoltre rilasciato un attestato delle competenze, abilità e conoscenze maturate durante l’esperienza".



Il referente per il progetto della Cooperativa sociale Cocea è a disposizione per informazioni sulla candidatura: Ilaria Lombardi 3406886099



info@cocea.it

http://www.cocea.it/bando-servizio-civile/