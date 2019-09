Servizio civile, opportunità con Ancos

La Spezia - È stato pubblicato in data 4 settembre il Bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare in 3.797 progetti di servizio civile universale. Anche l'A.N.Co.S., l’Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive di Confartigianato fa parte degli enti iscritti all’albo nazionale. I requisiti per l’ammissione alla selezione sono: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Alla Spezia l'ANCoS è presente con un nuovo progetto dal titolo “Maestri si diventa”: giovani per i giovani contro l'esclusione sociale e la povertà educativa. Il progetto ANCoS ha una durata pari a 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali ripartite in 5 giornate. Gli aspiranti operatori volontari dovranno possedere i requisiti (anagrafici e formali) indicati nel Bando e presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it Le domande di partecipazione online devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.ancos.it/ oppure contattare l’A.N.Co.S Confartigianato, tel. 0187.286652.