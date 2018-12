Servizio civile, le dritte per i giovani spezzini interessati

Cercasi oltre seicento volontari.

La Spezia - Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando straordinario per la selezione di 613 volontari da impiegare nell’attuazione di 15 progetti presentati dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. Gli interessati possono trovare on line all’indirizzo www.serviziocivile.gov.it-volontari/2018_bandovolministerno.aspx il bando e i moduli per la presentazione delle domande sul sito del Servizio civile nazionale. Il progetto dal titolo “Le Attività delle Prefetture per la presa in carico dei richiedenti l’asilo e per le procedure di R.A.V.” sarà realizzato presso questa Sede e per lo stesso saranno selezionati n° 3 volontari.

Le domande devono essere presentate in busta chiusa sigillata:

con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della Prefettura – Via Vittorio Veneto, n. 2;

con raccomandata A.R. all’indirizzo: Prefettura U.T.G. della Spezia, Via Vittorio Veneto, n. 2 – 19124 – La Spezia.

tramite pec all’indirizzo: protocollo.prefsp@pec.interno.it, avendo cura di precisare nell’oggetto “Domanda di partecipazione al Bando Servizio Civile Nazionale”

Il termine per l’invio delle domande con Raccomandata A/R o per PEC è il giorno 30 gennaio 2019. Per le domande consegnate a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 30 gennaio 2019.

Ulteriori informazioni sulla procedura si possono reperire sulla pagina dedicata del sito Ministero dell’Interno: www.interno.gov.it –civile-e-line-bando-613-volontari.