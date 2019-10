Servizio civile in Croce Rossa, prorogata la scadenza

La Spezia - È stata prorogata di una settimana la scadenza per potersi candidare ad “Aiutiamo insieme alla Croce Rossa”, il progetto di servizio civile 2019/20 della Croce Rossa della Spezia. Gli interessati, quindi, avranno tempo fino alle ore 14.00 di giovedì 17 ottobre per presentare la propria candidatura, che da quest’anno potrà essere inviata soltanto attraverso la piattaforma Domanda on Line, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it scegliendo il progetto “Aiutiamo insieme alla Croce Rossa” dell’associazione spezzina.



In tutto sono disponibili 13 posti per ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni nelle sedi CRI di Spezia (5 posti), Fezzano (2 posti), Muggiano (2 posti), Santo Stefano di Magra (2 posti) e Calice al Cornoviglio (2 posti). I ragazzi selezionati affronteranno dapprima una formazione specifica in ambito sanitario, per poi venire occupati nei servizi di trasporto assistito e nei soccorsi di emergenza in ambulanza, sotto la guida di operatori CRI esperti. Il servizio civile nelle sedi della Croce Rossa della Spezia avrà una durata di 12 mesi, per un impegno di 30 ore a settimana e un rimborso spese mensile di 439,50 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Croce Rossa della Spezia al numero 0187/702121 o alla mail laspezia@cri.it.