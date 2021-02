Servizio civile in Croce Rossa, ancora pochi giorni per candidarsi

La Spezia - Restano ancora pochi giorni per candidarsi al progetto di servizio civile della Croce Rossa della Spezia. Sono disponibili in tutto 13 posti per ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni nelle sedi CRI di Spezia (5 posti), Fezzano (2 posti), Muggiano (2 posti), Santo Stefano di Magra (2 posti) e Calice al Cornoviglio (2 posti). Il progetto di servizio civile della Croce Rossa ha l’obiettivo di aiutare concretamente le fasce più deboli della popolazione del territorio. I volontari selezionati affronteranno dapprima una formazione specifica in ambito sanitario, per poi venire occupati nei servizi di trasporto assistito di pazienti con difficoltà di movimento (che devono effettuare visite, terapie o essere dimessi da reparti dell’ospedale), sotto la guida di dipendenti e volontari CRI esperti.



I soli requisiti per poter inviare la propria candidatura sono la cittadinanza italiana, quella di un altro paese dell’UE o il regolare permesso di soggiorno (in caso di cittadini non comunitari), l’età compresa tra i 18 e i 28 anni (compiuti) e l’assenza di condanne penali per reati e/o delitti non colposi. Un requisito preferenziale, inoltre, è il possesso della patente civile B.



Per candidarsi c’è ancora tempo fino alle 14 del 15 febbraio. Gli aspiranti operatori volontari della Croce Rossa potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso alla piattaforma può avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. A questo punto il candidato potrà compilare il form di presentazione della domanda dove dovrà inserire i propri dati e la scelta del progetto al quale fare riferimento, in questo caso “Crescere insieme alla Croce Rossa”. Per una migliore rintracciabilità del progetto si consiglia di compilare due campi: il settore (assistenza) e il nome dell'Associazione (indicare il Comune) dove si arriverà al progetto "Crescere insieme alla Croce Rossa". Tutte le informazioni dettagliate si possono trovare sul sito www.cri.it/bando-ordinario-2020-servizio-civile-croce-rossa. Per ulteriori informazioni contattare la Croce Rossa della Spezia dalle ore 9 alle 13 al numero 0187/702121 (interno 5) o alla mail laspezia@cri.it.