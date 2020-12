Servizio civile con Ancos Confartigianato, come partecipare

La Spezia - Parte il servizio civile con Ancos Confartigianato. Il 21 Dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero, presentati dagli enti iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali. Ancos Confartigianato alla Spezia avrà 2 posti a disposizione.

L’avviso è rivolto ai giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono vivere un’esperienza di servizio civile in Italia o all’estero.

Sono 4 i progetti per i quali i giovani aspiranti volontari possono inviare la propria candidatura: cittadinanza attiva contro il disagio e le solitudini nei territori, “Più sicuri insieme”. Sostegno, vicinanza e cultura della legalità contro le truffe agli anziani, Alzheimer: senza ricordi non hai futuro, Orientati all’assistenza: mappare il sistema di welfare territoriale per facilitarne l’accesso.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ (entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021), per cui dovranno dotarsi di SPID.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

"Come ogni anno - si legge in una nota di Confartigianato -, abbiamo pubblicato sul sito www.ancos.it integralmente l’Avviso (con tutti i link, le schede di sintesi dei progetti contenenti l’elenco delle sedi coinvolte e del numero di volontari per ciascuna di esse), in evidenza e nella sezione dedicata al Servizio Civile. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Ancos Confartigianato alla Spezia, tel. 0187.286652"