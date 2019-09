Servizio civile 2019, dodici posti in Caritas

La Spezia - Ancora pochi giorni alla scadenza del Bando per il Servizio Civile 2019 che si chiuderà il 10 ottobre alle 14. Dodici i posti disponbili tra Caritas diocesana La Spezia - Sarzana - Brugnato e il Centro d’ascolto Caritas Aps. I giovani, tra i 18 e i 29 anni, potranno entrare a far parte della famiglia di Caritas La Spezia scegliendo tra il progetto ‘Insieme con Gioia’ (8 posti), e dedicarsi all’animazione giovanile all’interno di alcune parrocchie del nostro territorio (Nostra Signora del Carmine a Rebocco, San Bernardo Abate alla Chiappa, S. Paolo Apostolo alla Pianta e Santa Maria del Molinello a Vezzzano Ligure) o il progetto ‘Accoglienza Integrata’ (quattro posti) destinato ad ampliare e consolidare gli interventi a favore dei senza dimora e realizzare interventi di supporto all’integrazione per i migranti inseriti in percorsi di accoglienza.



Come previsto dal Bando, il Servizio Civile con Caritas La Spezia avrà una durata complessiva di 1400 ore in 12 mesi, per un impegno di 30 ore a settimana e un rimborso mensile di 433,80 euro. Da quest’anno le candidature potranno essere inviate esclusivamente online sulla piattaforma: https://domandaonline.serviziocivile.it. Per informazioni potete visitare il www.caritasonline.it o contattare il Point Caritas di via Chiodo 24 - point@caritasdiocesana.it – 0187/257157.