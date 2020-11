Servizi funebri e Pa. Istituite le commissioni si parlerà della legge

La Spezia - Qualcosa si muove per la vicenda legata alla legge regionale che rivedrebbe i servizi funerari curati pubbliche assistenze della Liguria. Sarà necessario aspettare che la costituzione delle commissioni consiliari regionali siano complete. L'ultimo appello era partito proprio dalla Spezia, qualche giorno fa, dalla Pubblica assistenza di Viale San Bartolomeo. I militi non hanno potuto negare una certa preoccupazione (leggi qui).

La questione era stata sollevata anche durante la campagna elettorale ma la situazione non permetteva modifiche alla legge e con i lavori all'inizio i timori si sono fatti risentire. In quell'occasione dalla Pubblica spezzina spiegarono: "La legge elimina gli enti pubblici dai servizi funebri. Se non ci sarà alcuna modifica noi e altre pubbliche assistenze non on potremo più dare questi servizi. Per noi rappresentano l'80 per cento del bilancio. Nel momento in cui dovessero mancare quelle entrate, oppure dovessimo smembrare l'ente in due parti per farlo diventare privato, dovremmo affrontare spese ancor più importanti e nella peggiore delle ipotesi dovremmo tagliare sui servizi sociali".



Se questo era il punto della Pubblica assistenza, oggi a margine della presentazione dello sportello "Maggiordomo di quartiere", l'assessore Giampedrone ha fatto un punto della situazione: "Già in campagna elettorale ci eravamo presi l'impegno di risolvere il problema segnalato dalle pubbliche assistenze. C'è un impegno da parte di tutte le forze politiche a rivedere questa norma, per poi portarla in commissione cosiliare. In questi giorni si stanno scegliendo i presidenti sarà sicuramente uno dei primi temi che verrà affrontato e ci sarà anche la spinta da parte della Lista di Cambiamo, del presidente Toti, ma questo avverrà con una certa trasversalità nell'alveo del consesso consiliare al fine di trovare la soluzione migliore. Al momento chiaramente non sappiamo ancora tutto l'iter, ma l'impegno delle forze politiche a mantenerlo c'è".