Servizi educativi, tariffe giù di un ulteriore 5 per cento

Continua la politica di taglio delle rette per nidi, scuole dell'infanzia, sezioni primavera e centri bambini. Peracchini: "Un segnale per le famiglie".

La Spezia - Questa mattina si è svolta a Palazzo Civico la conferenza stampa di presentazione delle nuove tariffe applicate ai servizi educativi comunali, la cui ridefinizione e riduzione, già approvata nelle delibere di bilancio preventivo 2019, stata articolata ed attuata con delibera di Giunta approvata all'unanimità. Erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, l'Assessore ai Servizi Educativi Giulia Giorgi e il dirigente Massimiliano Curletto.

La ridefinizione delle tariffe rappresenta un ulteriore intervento diretto ed efficace a supporto delle famiglie, applicando principi di equità e trasparenza senza abbassare la qualità dei servizi educativi scolastici comunali. Queste nuove tariffe avranno decorrenza a partire dal prossimo anno scolastico.



La rimodulazione ha consentito un taglio del 5% per l'anno scolastico 2019-2020 che si aggiunge al taglio del 18% applicato dalla Giunta Peracchini nel primo anno di insediamento, che porta così ad una riduzione totale del 23%, rispetto alle tariffe che erano applicate sino all'anno scolastico 2017/2018. II risparmio annuo stimato per una famiglia media, con un ISEE di 17 mila euro, è complessivamente pari a 780 euro per i nidi. Per le scuole comunali dell'infanzia il risparmio sarà di 390 euro l'anno.

"Anche quest'anno il Comune della Spezia si conferma il più amico delle famiglie - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - un segnale chiaro e concreto alle famiglie con un'ulteriore riduzione delle tariffe dei servizi educativi comunali. A pochi mesi dall'inizio del nostro mandato, per l'anno scolastico 2018/2019, abbiamo ridotto del 18% la retta di tutti i servizi educativi comunali e sempre del 18% il servizio di refezione dove il pasto è completamente gratuito per i bambini provenienti da una famiglia con Isee fino a 5.358 euro. Per il prossimo anno scolastico, 2019/2020, si continuerà sulla strada del taglio alle tariffe con un ulteriore 5%. Una grande soddisfazione perché abbiamo invertito un trend che non rientrava nella nostra filosofia: stiamo costruendo una città con meno tasse per le famiglie e più garanzie per i loro figli che sono il nostro futuro". "Una grande soddisfazione — ha dichiarato l'assessore ai Servizi Educativi Giulia Giorgi - l'avere ulteriormente ridotto del 5% le tariffe dei nostri Servizi Educativi comunali arrivando ad uno sgravio di ben il 23% rispetto alla situazione ereditata al nostro insediamento. Con questa operazione vogliamo supportare ulteriormente i nostri concittadini e garantire loro la totale accessibilità ai nostri asili. Grazie all'investimento deliberato rimarranno nelle tasche di una famiglia con un reddito medio (17.000€ di ISEE) circa 390€ all'anno per le scuole dell'infanzia e ben circa 780€ all'anno per i nidi d'infanzia".



Servizi educativi comunali 0/6 anni

Restando invariate le tariffe sociali, a partire da un indicatore ISEE superiore a 5.358,34 euro sono individuate le seguenti fasce reddituali ISEE ed i minimi e massimi tariffari corrispondenti, risultanti dall’applicazione della riduzione del 23%, rispetto alle contribuzioni richieste alle famiglie nell’anno scolastico 2017/2018 e precedenti.