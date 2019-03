Serve l'esame di italiano B1 per poter diventare cittadini italiani

La Spezia - Si è svolta la scorsa settimana presso l'associazione Delta Intercultural Club in Via Giacomo Doria n 69 una sessione straordinaria d'esame CILS livello B1 di italiano rivolto a 23 partecipanti provenienti in particolare dalla Toscana e dalla provincia di La Spezia.

A seguito delle modifiche introdotte dal nuovo decreto Sicurezza, chi ha fatto o ha intenzione di fare domanda di cittadinanza italiana ed è privo di certificazione linguistica rischierebbe di ricevere un preavviso di diniego ex art 10 bis legge 241/1990, di conseguenza i richiedenti di cittadinanza italiana che entro 30 giorni non integrino la domanda con un’attestazione di conoscenza della lingua italiana livello B1, a mezzo Ente pubblico o privato accreditato, la loro richiesta di naturalizzazione sarebbe archiviata.

In questo clima quindi di cambiamento repentino, per far fronte all’eccezionale numero di richieste, è stata organizzata una prova straordinaria presso l’Associazione Delta, in qualità di Ente Certificatore, delle competenze in lingua italiana convenzionato con l’Università per Stranieri di Siena. La prossima sessione d'esame è prevista per il prossimo 30 maggio 2019.