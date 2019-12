Sepor dona 150 panettoni alle famiglie povere

La Spezia - Centocinquanta panettoni per le famiglie indigenti assistite dalla Croce Rossa della Spezia. È la donazione che l’azienda Sepor, in vista delle festività natalizie, ha fatto anche quest’anno all’associazione spezzina. Già in precedenza la ditta, che si occupa di bonifiche industriali e navali e della protezione dell’ambiente terrestre e marittimo, aveva donato alla Croce Rossa della Spezia 150 colombe in occasione della Pasqua e 150 pandori per il Natale 2018.



I panettoni regalati nei giorni scorsi sono stati consegnati ai volontari che gestiscono il centro di assistenza della CRI in via Bologna 104, dove vengono supportate ogni settimana centinaia di famiglie in difficoltà economica, attraverso la distribuzione di generi alimentari, vestiti, materiale didattico e giocattoli per i bambini. La Croce Rossa della Spezia ringrazia Sepor per la generosa donazione, che anche quest’anno permetterà a tante persone di passare un Natale migliore.