Sepoltura definitiva del vescovo emerito Staffieri nella cripta di Cristo Re

La Spezia - Sabato prossimo 22 giugno alla Spezia avrà luogo la sepoltura definitiva del vescovo diocesano emerito Bassano Staffieri, spentosi il 31 luglio dello scorso anno. Il feretro verrà traslato dal cimitero urbano dei Boschetti sino alla cripta della cattedrale di Cristo Re, al cui interno ci sarà la tumulazione definitiva. Secondo le volontà dello scomparso, la tomba è stata ricavata all’interno stesso della chiesa, nei pressi di quelle dei vescovi “fondatori” della diocesi, Giovanni Costantini e Giuseppe Stella, e della beata Itala Mela. All’arrivo del feretro, alle 10, il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà la Messa, concelebrandola con i canonici del capitolo e con i sacerdoti della diocesi. Tutti i fedeli sono invitati. Il vescovo Bassano Staffieri, come è noto, era originario di Casalpusterlengo, nell’attuale provincia di Lodi. Alla Spezia giunse provenendo da Carpi, diocesi di cui era stato pastore per dieci anni, dal 1989 al 1999, e rimase come vescovo per oltre otto anni. Ritiratosi per raggiunti limiti di età, aveva scelto di restare in città, continuando a collaborare con i vescovi suoi successori e svolgendo diversi incarichi liturgici e pastorali, sino a che le forze glielo consentirono. Il comune, a riconoscimento del ruolo attivo svolto come vescovo al servizio del bene comune, gli concesse la cittadinanza onoraria.