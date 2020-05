Sempre più giovani, la movida punta a spostarsi sulla Morin

La Spezia - Il primo fine settimane post lockdown è trascorso come molti immaginavano. Tanti giovani in giro, distanziamento sociale rispettato a macchia di leopardo, qualche episodio di ubriachezza molesta, proteste dei residenti e interventi delle forze dell'ordine. Piatto ricco, come al solito, con l'aggiunta delle mascherine e della necessità di mantenere un metro di distanza dal resto del mondo.

Una tre giorni complicata per i titolari dei locali del centro storico, che hanno di fatto rialzato le saracinesche da pochi giorni nel tentativo di muovere la cassa e che si sono trovati di fronte un muro di persone, soprattutto giovani, ansiosi di "recuperare" la libertà e il tempo perduto nella Fase 1.



L'emergenza coronavirus ha cambiato di poco le abitudini degli avventori: il distanziamento sociale è una scocciatura di cui non tenere conto, la mascherina un accessorio da tirare su e giù a piacimento. E se questo vale per coloro che ormai sono adulti, per i giovanissimi il rispetto di queste strane - ma necessarie - regole di convivenza è ancora più difficile. E sono proprio loro la vera novità di queste prime serate in centro storico: l'età media si è abbassata, come se i ragazzi fossero andati a riempire il vuoto lasciato da quella fetta di popolazione che esce meno volentieri di prima, vuoi per il timore della ripresa dell'emergenza, vuoi perché attende la fine di questo incubo prima di provare a ritornare ad assaggiare la "dolce vita".

E' un aspetto emerso anche nel corso della riunione che si è svolta questa mattina tra i titolari e i gestori dei locali del centro, che si erano già confrontati nel corso delle ultime settimane. Stamani erano presenti i portavoce di Emporium, Distrò, Loggia de' Banchi, Origami, Trei Canti, Orange Cafè, Olandese volante, Hob, Panino D'amare, Bonjour cafè, Enoteca dei bardi, Bacchus, Alì e Joy's club.

Il bilancio del fine settimana e le criticità derivanti dalle misure di contenimento del contagio li sta spingendo con sempre maggiore convinzione verso l'ipotesi di costituire un consorzio o una associazione che consenta di coordinarsi maggiormente nell'affrontare le questioni inerenti la movida, per promuovere eventuali iniziative e per portare avanti il progetto di spostamento di parte delle attività su Passeggiata Morin.

L'ipotesi porterebbe ad avere a disposizione spazi più ampi per i tavoli e per chi consuma in piedi e al momento ha raccolto i pareri positivi dell'amministrazione comunale, della Camera di commercio e delle associazioni di categoria coinvolte. Manca solamente il parere dell'Autorità di sistema portuale, l'ente competente per gli spazi a mare, compresa la Morin. Le idee allo studio parlano di una decina di postazioni fisse che saranno occupate dai locali che hanno lanciato l'iniziativa e di altrettante da affidare a rotazione ad altre attività che vorranno approfittare dell'opportunità di spostarsi verso il mare per avere più spazio a disposizione. L'offerta potrebbe essere declinata dal mattino alla sera, con colazione, pranzi e cene proposte dai bar e dai locali in base al proprio ambito di competenza.