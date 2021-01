Sempre e comunque con voi, Città della Spezia e un anno di grande lavoro

La Spezia - Un anno tutto d'un fiato, ma almeno nove mesi di apnea. L'emergenza coronavirus ha sconvolto la vita dei più e anche l'approccio al lavoro, soprattutto per chi come noi ha il compito di informare: dai primi di marzo ad oggi il libro quotidiano del Covid è stato il pensiero fisso di ogni singolo giorno e non poteva che essere così. La prima ondata, gli ospedali in affanno, il lockdown, le illusioni estive, i cluster, le colpe reali e presunte, gli smarcamenti e le promozioni, e ancora l'autunno con l'arrivo della secondata ondata e tante, troppe morte, quasi trecento nello Spezzino.



Come i colleghi delle altre testate, anche la squadra di Città della Spezia ha dato il suo contributo per tenervi aggiornati giorno dopo giorno, sino all'ultimo minuto dal capoluogo a Sarzana, dall'entroterra al Golfo e alla riviera. Uno sforzo decisamente importante anche se in verità, è sempre stato fatto un lavoro certosino e in tempo reale, fin dagli albori. Ma in un anno così delicato esserci in modo serio e puntuale è diventata una missione. Arriva dunque il 2021, l'anno del ventennale per il nostro quotidiano che in questi ultimi dodici mesi è riuscito ad aumentare, ancora, le proprie performances migliorando tutte le categorie: quella delle letture quotidiane, delle pagine visitate, del numero di pagine per utente, del tempo di permanenza e soprattutto aumentano in modo formidabile i cosiddetti 'diretti', tutti quegli utenti che non leggono Cds sui social netowrk, richiamati da una notizia in particolare, ma usano aprire il giornale e "sfogliarlo" virtualmente per avere un'idea più composita di ciò che sta accadendo. E', per noi, motivo di grande orgoglio questo dato in un anno in cui la produzione testuale sul web è aumentata e con essa le potenziali "distrazioni", che fanno parte del gioco.



In tutti gli ultimi dodici mesi Cds ha fatto meglio dell'anno scorso e di quelli precedenti con un 46,59% in più alla voce utenti, 45,22% in più di nuovi utenti, 41,34% in più di sessioni, 36,43% in più di visualizzazioni pagina. Superiamo i 23 milioni di sessioni (nel 2019 furono oltre 16 milioni), che a livello giornaliero significa oltre 64mila sessioni e raggiungiamo i 5.5 milioni di utenti (contro i 3,7 milioni dell'anno scorso).