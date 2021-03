Seminario online sul diabete mellito, incontro con gli esperti

La Spezia - "Diabete mellito: una nuova era?" giovedì 4 marzo dalle ore 17 alle 19, webinar on line su Webtv-Speziatv, organizzato da i Clubs Lions Roverano e Cinque Terre con il Patrocinio della Regione Liguria, della Provincia e del Comune della Spezia, della Asl5 e della Consulta provinciale femminile della Spezia. I relatori affronteranno il tema del diabete mellito, approfondendo importanti aspetti quali: il peso sociale della malattia a cura Andrea Corsi, medico diabetologo e governatore del Distretto Lions 108IA2, nuovi farmaci e nuove tecnologie a cura di Stefano Carro responsabile Centro antidiabetico dell'Asl 5, l'importanza della vaccinazione nel paziente diabetico a cura di Alessandra Bertone, medico igienista, Mmg, paziente e Cad, la gestione integrata in epoca Covid a cura di Cristina Rossi, medico di Medicina generale. Saranno inoltre presenti le istituzioni rappresentate dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini al presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei e dal direttore sanitario Asl 5 Franca Martinelli.



