Seicentomila euro per la sistemazione delle strade dell'alta Val di Vara

La Spezia - Il GAL, in esito al bando pubblicato a valere sui fondi europei del PSR 2014/2020, ha assegnato ben 600mila euro alla Provincia per la realizzazione del Piano di sistemazione della viabilità provinciale nei Comuni dell’alta Val di Vara.

Quest’oggi il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini insieme al Consigliere provinciale con delega alla Viabilità Antonio Solari, hanno incontrato i Sindaci della Val di Vara per illustrare le manutenzioni stradali che, sulla base dei criteri stabiliti dal GAL, privilegiano la viabilità capillare destinata a raggiungere le aziende agricole e agrituristiche del territorio e, dunque, le frazioni e quelle porzioni di territorio valligiano più disagiate.



In particolare, oltre ai tecnici e funzionari del Servizio Viabilità della Provincia, erano presenti: Claudio Delvigo, Corrado Fabiani, Roberto Canata, Alberto Figaro, Giancarlo Lucchetti, Loris Figoli e Massimo Rossi. I primi cantieri prenderanno il via dalle strade del Comune di Varese Ligure già dalla metà del mese di ottobre e la conclusione del Piano degli interventi è stimata entro la fine dell’anno. La scelta di cominciare dalle zone più fredde è determinata dall’esigenza tecnica di affrontare i lavori di asfaltatura in condizioni climatiche ancora adeguate.



Le lavorazioni consisteranno principalmente nella sistemazione e ripristino del manto stradale e delle asfaltature. Il progetto prevede ben 25 interventi di manutenzione stradale distribuiti su 13 Comuni: Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago. Sulla rete delle strade interessate dagli interventi insistono circa 460 operatori economici del settore agricolo (fonte dati: Unioncamere, 2016) che hanno, dunque, in questi Comuni le loro sedi legali e/o operative. La superficie complessiva di territorio interessata è di circa 443 Km quadrati.



“Quella di oggi è un’ottima notizia per tutti gli abitanti dell’alta Val di Vara e per gli operatori del mondo agricolo e agrituristico – afferma Peracchini - la Provincia ha lavorato tenacemente in questi mesi insieme a tutti gli altri soggetti che partecipano al nostro GAL. L’Autorità di Gestione che approva i progetti e autorizza l’assegnazione dei fondi comunitari ha riconosciuto la particolare qualità della nostra proposta. Con l’inizio delle opere, tra due settimane, diventa realtà il disegno di rafforzare la rete infrastrutturale che serve tutti i soggetti economici impegnati in agricoltura ma anche, indirettamente, tutte le aree più disagiate e gli abitanti delle piccole frazioni nei vari Comuni. Si tratta di un Piano di manutenzione rivolto a tutti coloro che hanno nella viabilità provinciale la loro fondamentale e indispensabile arteria di collegamento. Sono molto soddisfatto – conclude - dell’avvio di questi cantieri e ringrazio il GAL, gli Uffici della Provincia e le rappresentanze del settore agricoltura che hanno creduto in questo progetto”.