Sei decadi per comprendere un pianeta che cambia

La Spezia - Sessant'anni di ricerche celebrati in una mostra. Sei decadi che hanno documentato la rivoluzione sia per la strumentazione che per il metodo di studio sia di oceanografia che di acustica solo per citarne alcune. Migliaia di giovani menti, brillanti da tutto il mondo, per capire cosa sta cambiando. Un connubio tra civile e militare per segnare il passo del tempo.

Così si riassumono i sessant'anni del Centro di Ricerca e Sperimentazione Marittima (CMRE) della NATO della Spezia che quest'oggi ha celebrato l'importante anniversario con una cerimonia accompagnata da una mostra che riassume alcune delle attività che ieri e oggi ha portato avanti nel tempo.

"Questa mostra racconta dagli inizi- ha spiegato il responsabile del centro di ricerca Sandro Carniel - la necessità dell'esplorazione oceanografica di quella che era un'età dell'oro ad una fase dove ora siamo molto più assistiti da strumentazione automatica, robotica, intelligenza artificiale e computer. E' un viaggio attraverso la memoria e un tuffo nel futuro perché nei nostri mari è scritto il futuro stesso della nostra vita. Gli oceani producono più della metà dell'ossigeno che respiriamo e più della metà del cibo a due miliardi di persone. Regolano il clima. Vanno capiti per proteggerli".

"In questa delicata fase mondiale la ricerca gioca un ruolo fondamentale - ha proseguito - è essenziale avere le menti migliori e dall'altra avere la disponibilità di tantissimi dati per capire cosa accade. Le relazioni con il mondo universitario sono ottime e anche con i centri di ricerca nazionali e internazionali. La Spezia e la Liguria sono innervate da strutture, anche di piccole e medie imprese, e la nostra mente nei loro confronti è sempre aperta. Con le nostre ricerche riusciamo a leggere il mare, il centro può farlo e possiamo così comprendere come il mondo sta affrontando i cambiamenti climatici con varie missioni anche nell'Artico lo stiamo toccando con mano". La mostra potrebbe uscire anche dal centro di ricerca e iniziare a diventare itinerante con il contributo della Fondazione Fincantieri.



Tra le protagoniste di queste ricerche ci sono le navi Alliance e Leonardo. "Sono due navi da ricerca di diversa tipologia - ha spiegato il Tenente di Vascello Paolo Lombardi che all'interno del Cmre è il militar adivsor -. Sono molto importanti perché ci concedono l'accesso al mare e sperimentare i sistemi e le nuove tecnologie che sviluppiamo al centro di ricerca. Si parte dalle ricerche di base, ai laboratori per poi passare alle officine di ingegneria dove sviluppiamo sistemi prototipici e poi al mare dove vengono testati. Questi sistemi vengono poi messi a disposizione delle nazioni dei paesi dell'alleanza ".

"Nave Alliance - ha proseguito - sta prendendo parte ad un'esercitazione per mettere in acqua dei veicoli molto sofisticati, dei robot, che svolgeranno delle operazioni di bonifica di campi minati. Consentiranno in futuro di mantenere l'uomo al di fuori di aree minacciate dalle mine subacquee. Dopo questa esercitazione, con l'istituto idrografico della Marina Militare, dirigerà verso l'Artico dove si svolgeranno delle campagne oceanografiche in un'area della Norvegia in prossimità delle Isole Svalbard. Nave Leonardo è l'unità più piccola, il suo equipaggio è costituita da 7 persone e viene utilizzata in ambienti costieri con caratteristiche diverse dall'alto mare. Anche questa viene usata estensivamente per molti giorni all'anno per attività di ricerca e test di nuove tecnologie. L'equipaggio della nave è di tipo militare e il team di ricercatori è costituito da civili che appartengono al centro e di altri istituti che collaborano".