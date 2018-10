Seguiamo un'alimentazione corretta? Pomeriggio per grandi e piccini con la Croce Rossa

La Spezia - Un pomeriggio adatto a grandi e piccini che mette al centro l’importanza della corretta alimentazione. La Croce Rossa della Spezia ripropone un’iniziativa che in passato ha riscosso particolare successo: sabato 13 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, i Giovani CRI saranno in piazza del Bastione per coinvolgere bambini e genitori.



Ai più piccoli offriranno lo spuntino pomeridiano con la “merenda sana”, per poi passare a una serie di giochi sulla piramide alimentare. Ai più grandi, invece, verrà proposta una scheda di autovalutazione sugli stili di vita personali (e familiari), che permetterà di conoscere i punti deboli della propria alimentazione. I Giovani della Croce Rossa, inoltre, saranno a disposizione anche per un veloce check-up sanitario con misurazione della pressione.



L’iniziativa rientra fra la attività della Croce Rossa volte a promuovere stili di vita sani e sicuri, con particolare attenzione alle fasce della popolazione più a rischio, prevenendo l’insorgere delle malattie cardiovascolari e informando sulla corretta alimentazione e sui disturbi correlati.