Seggiolini anti abbandono, multe e sgravi: è caos

La Spezia - Il seggiolino anti abbandono diventa obbligatorio e i genitori devono affrettarsi ad installarlo. Tutti si adegueranno, però per molte famiglie i temi della sicurezza e del trasporto dei più piccoli in auto sono molto più ampi: a partire dal comportamento di alcuni che, ad esempio, viaggiano con i bambini in braccio.

"E' un comportamento pericoloso - spiega Lorenzo, papà di una bimba di pochi mesi -, come del resto anche l'utilizzo del cellulare. Basta fermarsi a un semaforo per notare queste condotte. A livello nazionale sono tantissimi i piccoli che perdono la vita perché magari non vengono legati bene. Sulla questione del seggiolino anti abbandono sarebbe importante capire come si accede allo sgravio di 30 euro. E' chiaro che se si può salvare anche solo una vita in più ben venga l'obbligo di questo dispositivo e chiaramente ci stiamo adeguando all'obbligo di legge".

"Trovo poco funzionale - spiega un'altra mamma di una bimba di un anno - il fatto che questi sistemi debbano essere collegati anche ad altri numeri di telefono, con il rischio che possano rivelarsi "non tempestivi" nel soccorso. Ci informeremo meglio e, ovviamente rispetteremo la legge".

"Il dispositivo è stato inventato e nessuno è esente alle distrazioni a cui porta la vita stressante di tutti i giorni - spiega Bianca, mamma di un bimbo di due anni -. Quindi è giusto che venga richiesto, però dover provvedere "dall’oggi al domani" prende un po' in contropiede e poi i costi sono decisamente elevati. Servono più incentivi".



Ecco cosa prevede la legge. Ieri il ministero dei Trasporti ha ricordato che il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l'entrata in vigore 15 giorni dopo. Per agevolare l'acquisto dei dispositivi, nella Legge di bilancio è stato istituito un fondo per un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato.

A fare chiarezza sull'argomento anche l'Associazione nazionale amici e sostenitori della Polizia stradale che in una nota del presidente Giordano Biserni spiega: "Il Decreto del Mit è chiaro: i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate)".

"Ricordiamo, inoltre, che il Decreto del Mit - prosegue la nota - ha stabilito le caratteristiche tecniche di questi dispositivi che potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo. Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 172 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 giorni euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente. L'Asaps auspicava un margine di tempo maggiore interpretando la legge in modo più favorevole e con la concessione dei 120 giorni inizialmente previsti, così non è stato pertanto… genitori, nonni e accompagnatori affrettatevi- L'aggiornamento in merito al Decreto è già disponibile nell'App Piattaforma Professionale Asaps consultabile da dispositivi Android e Ios".



Sulle strade spezzine per i controlli mirati ci sarà ancora un po' da aspettare, anche se i genitori dovranno comunque adeguarsi. Una volta introdotta la norma seguirà un periodo di introduzione con un'informativa relativa alla stessa. Passata questa fase arriveranno le sanzioni.



C.ALF.