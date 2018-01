Sedici dolci per la Frusta d´oro,

La Spezia - Nei giorni scorsi è svolto il concorso culinario la Frusta d'Oro. Al concorso hanno partecipato sedici dolci. In giuria: Gabriella Molli nominata per la Corale Val di Vara; Emilia Petacco, storico/archivista nominata per la Pro loco Sesta Godano e frazioni, e Severino Rossi, cuoco per passione delle sagre sesta godanesi, consigliere comunale, nominato per il Comune di Sesta Godano. Dopo un'attenta e critica valutazione rispetto a criteri quali estetica, al gusto e alla tipologia di dolce sono stati proclamati i vincitori. I vincitori del premio sono stati Virginia Lucchetti - primo posto; Monia De Nevi, per la banda Giuseppe Verdi - secondo posto;Kenza Lemsaddek terzo posto. Sono state attribuite dalla giuria le seguenti menzioni speciali:



1 - A Cinzia Argenti per il dolce "travaggiu finiu".



2 - Alla Croce Rossa di Sesta Godano per la realizzazione di Elena Molinelli.



Anche i cittadini hanno potuto assaggiare le torte ed esprimere il proprio parere sulla torta vincitrice per la consegna del riconoscimento "A furor di popolo". Il riconoscimento "A furor di popolo" è stato consegnato alla Croce Rossa di Sesta Godano.