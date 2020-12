Secondo open day per il liceo "Pacinotti"

La Spezia - Il Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo “Antonio Pacinotti” della Spezia ricorda che lunedì 14 dicembre a partire dalle ore 16:30 sarà possibile partecipare al secondo OPEN DAY collegandosi online con la Sede Centrale ( il video di istruzioni per la partecipazione è consultabile sul sito del Liceo). Un terzo incontro si svolgerà poi nel mese di gennaio per la Sede Centrale e per la Sede di Levanto.

Il Liceo, che ha partecipato al Salone Orientamenti di Genova con un webinar di presentazione dell’Offerta Formativa e , all’interno della stessa piattaforma genovese, all’iniziativa Orientamenti La Spezia con diretta streaming in orario curricolare presso le classi di terza media della provincia, ricorda che, per sopperire all’impossibilità di visitare fisicamente la scuola, è stato predisposto un Tour virtuale dell’istituto consultabile sul sito e a breve sarà possibile seguire anche video informativi su attività ed esperienze laboratoriali.

La scuola ha organizzato inoltre incontri virtuali con le singole scuole e, su richiesta degli interessati, incontri individuali di approfondimento. Per chi vuole conoscere l’esperienza diretta dei diplomati presso il Liceo Pacinotti, è possibile consultare le video testimonianze di ex-studenti sulle pagine social (Instagram e Facebook).

Il Liceo rende noto che oltre agli indirizzi di studio del liceo scientifico tradizionale e del liceo scientifico sportivo, a partire dall’a.s. 2021-2022 saranno attivate una nuova sezione di liceo biomedico-sanitario e una di liceo linguistico Cambridge.

Si raccomanda di consultare la pagina “Orientamento medie” sul sito del Liceo.